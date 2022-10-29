شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري المصري في انطلاقة الجولة الثالثة..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بمباراتين غاية في القوة والترقب، حيث يواجه غزل المحلة المنتشي بفوزه على الاسماعيلي، نظيره أسوان الجريح، بينما يلاقي المصري البورسعيدي نظيره انبي.

واختتمت منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري، الأربعاء الماضي بفوز فاركو على حرس الحدود حيث شهدت الجولة العديد من الأرقام والإحصائيات المثيرة، ويأتي على رأسها تسجيل 14 هدفاً منها هدفان من ركلتى جزاء.

في المباراة الأولى ينزل فريق غزل المحلة ضيفا ثقيلا على نظيره أسوان اليوم السبت في الثالثة عصرا في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة دوري هذا الموسم.

في المباراة الثانية، يواجه فريق المصرى البورسعيدي نظيره انبي اليوم السبت 29 أكتوبر الجاري على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.