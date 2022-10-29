شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يختتم استعداداته لمواجهة إيسواتيني الحاسمة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم المنتخب الأولمبي اليوم السبت تدريباته على ملعب الاسكندرية استعداداً لخوض مباراة إيسواتيني الحاسمة في إياب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم ألأفريقية تحت 23 عاما، والمقرر اقامتها منتصف العام المقبل بالمغرب.

المنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي عقد مؤتمرا امس الجمعة تحدث فيه المدرب عن المباراة واهميتها، وسمح بتواجد وسائل الاعلام في التدريبات لمدة ربع ساعة، ومن المنتظر ان يبدأ بتشكيل مكون حراسة المرمى: أحمد نادر السيد، ورباعي الدفاع أحمد عيد، عبد الرحمن رشدان، محمد طارق، محمد أشرف بكري، وفي الوسط العربي بدر وعبد الغني محمد ومحمود صابر، وفي الهجوم الثلاثي مصطفى سعد ميسي، إبراهيم عادل وأسامة فيصل.

وفى حال فوز مصر على وإيسواتيني بالدور الثاني من التصفيات، يصعد المنتخب الأولمبي للدور الثالث والأخير ليواجه الفائز من منتخبي زامبيا وسيراليون في الفترة من 20 إلى 29 مارس 2023.

من ناحيته حذر البرازيلي ميكالي اللاعبين من ظاهرة اهدار الفرص، وطالبهم بانهاء المباراة في وقتها الأصلي دون الدخول في حسابات ضربات الترجيح المعقدة.

يذكر أن الفائز يصعد بعد ذلك مباشرةً إلى كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي تُقام بالمغرب ويتأهل منها الثلاث منتخبات الأولى لأولمبياد باريس 2024، بينما صاحب المركز الرابع يلعب ملحق مع نظيره الآسيوي على بطاقة التأهل الرابعة للأولمبياد.