شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تعود للقاهرة اليوم بعد الانتهاء من السوبر المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة الأهلي صباح اليوم ،السبت، إلى القاهرة قادمة من الإمارات عقب خوض مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك والتي أقيمت أمس على إستاد هزاع بن زايد بأبوظبي .

وأغلق الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر ملف مباراة السوبر عقب انتهاءها مُباشرة ، وبدأ التفكير في الخطوة المقبلة وأولها مباراة الداخلية المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

ويتطلع كولر لتجهيز لاعبيه جيداً للخروج من توابع بطولة السوبر المحلي بإيجابياتها وسلبياتها من أجل التجهيز الجيد لبطولة الدوري التي استهلها المارد الأحمر بانتصارين أمام الإسماعيلي وأسوان بنتيجة واحدة وهي الفوز بهدف نظيف حيث يرغب المدير الفني في تهيئة لاعبيه لبطولة الدوري التي يرغب المارد الأحمر في استعادتها بعد فوز الزمالك بها الموسمين الأخيرين.