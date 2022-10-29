شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استاد هزاع بن زايد.. "وجه السعد" على الأهلي المصري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يمتلك الأهلي المصري ذكريات رائعة على استاد هزاع بن زايد، معقل نادي العين الإماراتي، آخرها التتويج بكأس السوبر المحلية.

الأهلي اقتنص الكأس للمرة الـ12 في تاريخه، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك 2-0، مساء يوم الجمعة.

وخاض الأهلي 5 مباريات على ملعب هزاع بن زايد، حقق الفوز فيها جميعا دون أي تعثر، بين ودية ورسمية.

البداية مع مباراة الأهلي والزمالك في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، حين انتصر "الأحمر" بنتيجة 3-2 على كأس السوبر أيضا.

في المرة الثانية، التقى الأهلي مع روما الإيطالي في مباراة ودية، يوم 20 مايو/أيار 2016.

وقتها حقق بطل مصر فوزا مثيرا ودراميا بنتيجة 4-3، في مباراة شهدت مشاركة محمد صلاح مع روما.

وعاد الأهلي بعد أقل من عامين إلى ملعب هزاع بن زايد، ليقتنص السوبر المصري مجددا بالفوز على المصري البورسعيدي 1-0 في 18 يناير/ كانون ثان 2018.

وبعد 4 أشهر تقريبا، عاد الأهلي إلى ملعبه المفضل وفاز على أياكس الهولندي 1-0 يوم 11 مايو/أيار 2018، في مباراة اعتزال حسام غالي.

وأكد الأهلي تفوقه على ملعب هزاع بن زايد، بفوز مثير على الزمالك 2-0، بعد هدفي برونو سافيو وكريم فؤاد.