شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام إنبى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا صفحة مباراة السوبر المصرى الذى أقيم بالامارات أمام النادى الاهلى وذلك من أجل الاستعداد لمواصلة المشوار بمسابقة الدوري الممتاز.

وتُوج الزمالك بلقب الدوري المصري لموسم 2021-2022 للمرة الثانية على التوالي، والـ14 فى تاريخه، عقب منافسة شرسة مع غريمه التقليدي الأهلي.





موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام إنبى

يستعد فريق الزمالك لمواجهة انبى فى السابعة مساء الاربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يحصد العلامة الكاملة فى الدوري

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط ويليه الاتحاد السكندري والأهلي بنفس الرصيد في المركزين الثاني والثالث ثم فيوتشر وغزل المحلة وطلائع الجيش وفاركو بالترتيب برصيد 4 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وانبى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وانبى بالدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.