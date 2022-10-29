شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع سموحة و الزمالك مع الاتصالات بختام المجمعة الثانية بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة دورى مرتبط كرة السلة رجال، على مستوى الدورة المجمعة الثانية .

ومن المقرر أن يلتقى سموحة مع الأهلى ، ودسوق مع الجيش فى المجموعة الأولى، بينما يلتقى مصر للتأمين مع الاتحاد السكندرى ، والزهور مع هليوبوليس فى المجموعة الثانية.

وفى المجموعة الثالثة، يلتقى الاولمبى مع الطيران وسبورتنج مع الجزيرة ، وفى الرابعة يلتقى الاتصالات مع الزمالك ، و أصحاب الجياد مع القناة .

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة تعيين المدرب الكندي كيربي شيب فى منصب المشرف على قطاع الشباب، بالإضافة لتوليه منصب المدير الفنى لمنتخب الشباب تحت 19 عاما.

وتوصل الاتحاد المصري لكرة السلة مع الكندي كيربي شيب المدير الفني السابق لمنتخبات كندا تحت 16 وتحت 17 عاما من أجل تولي مسئولية الإشراف على قطاع الشباب، وكذلك العمل كمدير فني لمنتخب الشباب تحت 19 عاما.