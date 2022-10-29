شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة في الدوري أمام الداخلية والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباراة السوبر المصرى الذى أقيم بالامارات أمام نادى الزمالك وذلك من أجل الاستعداد لمواصلة المشوار بمسابقة الدوري الممتازوالسير قدما نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

وعاش الأهلي فترة من النجاحات وتحقيق البطولات، بعد فوزه ببطولتي دوري أبطال أفريقيا، إلا أنه خسر البطولة لموسم 2021-22، وكذلك خسر بطولة الدوري المصري لموسم 2020-21، ويسعى للعودة لمنصات التتويج مجدداً.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الداخلية

يستعد الأهلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة عصر الاربعاء المقبل باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري قبل مواجهة الاهلى والداخلية

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط ويليه الاتحاد السكندري والأهلي بنفس الرصيد في المركزين الثاني والثالث ثم فيوتشر وغزل المحلة وطلائع الجيش وفاركو بالترتيب برصيد 4 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والداخلية

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والداخلية فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.