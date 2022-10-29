حسين الشحات : فوجئت بشيكابالا يوجه لي السباب

الشارقة - اميمة ياسر - كشف حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، كواليس أزمته مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك، على خلفية مباراة كأس السوبر المصري.

وقال الشحات في تصريحات تلفزيونية: "فوجئت بشيكابالا يوجه لي السباب، وعندما سألته أكثر من مرة هل تقصدني؟!، قال نعم .

وأضاف الشحات : "لم أتقابل مع شيكابالا بعد المباراة، وأكد بأن ليس لديه أزمة معه".

وواصل الشحات "كنت أكثر من دافع عن شيكابالا عندما كانت الجماهير تسبه، لم أفعل شيئًا له ولم أخطئ في حقه أو حق أي لاعب من قبل".

وتابع: "لم أبحث مطلقًا عن شهرة أو لقطة، كلنا زملاء ولم أتحدث عن أي زميل لم يظهر بمستواه، ليس لدي أزمة مع أي شخص".