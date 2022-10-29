مصر كلها ظلمته حتى «عمرو أديب» .. سيد عبد الحفيظ باس رأسه .. فيديو يظهر براءة «شيكابالا» ويكشف سر غيابه عن تسلم الميدالية

الشارقة - اميمة ياسر - حرص محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك على اصطحاب مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق من مدرجات استاد هزاع بن زايد عقب انتهاء لقاء السوبر، كي يحتفل مع لاعبي الأحمر باللقب.

الممر الشرفي

وغاب شيكابالا عن الممر الشرفي الذي نظمه لاعبو الأهلي لفريق الزمالك أثناء تسلم ميداليات المركز الثاني من أجل مساعدة مؤمن زكريا في الوصول لمنصة التتويج والاحتفال مع لاعبي الأهلي.

وتمكن الأهلي من حصد لقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد هزاع بن زايد في العين.

ونشر الإعلامي محمد نشأت المقطع وعلق قائلا :

عايز تعرف ليه شيكابالا ما استلمش الميدالية ؟؟؟

ببساطة لانه إسطورة ♥️♥️♥️♥️ربنا يشفيك يا مؤمن

وفي المشهد يظهر شيكابالا وهو يساعد مؤمن زكريا لدخول الملعب ، ثم يجلس بجواره محتفلا معه ، ويأتي مدير الكرة بالأهلي ليحتضن شيكابالا ، ويقبل رأسه .

عمرو أديب ظلمه

وأدان عمرو اديب موقف شيكابالا من رفضه استلام ميداليته ، وهو الفخ الذي وقع فيه كل من شاهد المباراة ولم يشاهد مقطع مساعدة شيكا لمؤمن زكريا .

حيث قال عمرو أديب : ما ينفعش يا شيكابالا وانت لاعب دولي ومحترم ، تيجي وقت الجوايز وما تطلعش تاخد الميدالية بتاعتك !

https://www.youtube.com/shorts/bYVASJ1vIyg