شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يواصل استعدادته لمواجهة أول أغسطس بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم السبت فريق فيوتشر، تدريباته بأنجولا، استعداداً لمباراة الفريق المرتقبة أمام أول أغسطس الأنجولى، والمقرر إقامتها يوم 2 نوفمبر المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 التكميلى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، موقف علي ماهر مدرب الفريق من المواجهة المرتقبة مع أول أغسطس في الكونفدرالية، وقال السقا في تصريحات لليوم السابع، أن علي ماهر لم ينهي حتى الآن اجراءات الرخصة التدريبية A ،مضيفا أن جهود النادي مستمرة لانهائها في أسرع وقت لأن وجوده داخل الملعب سيفرق بشكل كبير مع الفريق.

وتأكدت جاهزية جميع اللاعبين للمباراة المرتقبة، بعد تعافي أحمد عاطف مهاجم الفريق من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وأبعدته عن مباراة المقاولون العرب قي الدوري، وكانت بعثة فيوتشر قد توجهت إلى أنجولا فجر الجمعة الماضي، و يطمح فيوتشر إلى مواصلة عروضه القوية بالبطولة فى أول ظهور أفريقى له

ببطولات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، وكان فيوتشر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بول الأوغندى فى دور الـ64 بهدف نظيف فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم الفوز على كالون السيراليونى بسداسية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

وكان فيوتشر قد نجح فى انتزاع أول ثلاث نقاط له فى الدورى العام، بعد الفوز فى الجولة الأولى على حرس الحدود بهدفين نظيفين، فى اللقاء الذى أقيم على استاد المكس بالإسكندرية، بينما تعادل مع المقاولون العرب سلبياً فى الجولة الثانية والتى أقيمت على استاد السلام.