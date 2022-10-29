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السيدات يحققن 4 فضيات وبرونزيتين بالبطولة الأفريقية لرفع الأثقال البارالمبى

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القاهرة - سامية سيد - حققت صفاء إبراهيم، لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى، المركز الثانى وفضيتين بالبطولة الأفريقية التى تقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر. 

 

وتوجت اللاعبة بالفضيتين فى وزن 73 ك فى الوزن والمجموع، بينما توجت بالذهبية لاعبة نيجيريا كاميلا المعروف محققة رقم أفريقيا جديدا، حيث تمكنت من رفع وزن 145.

 

وفيما يخص وزن 87 ك فحققت راندا تاج ميداليتين فضيتين فى الوزن والمجموع، بينما توجت رانيا المرشدي ببرونزيتى الوزن والمجموع أيضا، وحققت الذهبية النيجيرية فولشاد أواو فابيو.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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