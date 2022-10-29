شكرا لقرائتكم خبر عن إيفونا يزين قائمة أسوان لمواجهة المحلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ربيع ياسين، المدير الفني لفريق أسوان، قائمة مباراة غزل المحلة بالدوري، حيث يستضيف أسوان نظيره غزل المحلة عصر اليوم السبت على ملعب استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام - خالد وليد.

والدفاع: علي فتحي- الحسيني سمير - ميدو مصطفى - إسلام صلاح - محمد عطوة - أحمد كاستلو - أحمد سيد "دحروج''.

وخط الوسط: مصطفى عبد الرسول - عبد العزيز موسى - محمد ناجي جدو - عماد فتحي - أحمد خالد - مصطفى "عناني" - باي كمارا.

خط الهجوم: أحمد بالحاج - محمد حمدي زكي - إيفونا - ديلسون كاموني.