شكرا لقرائتكم خبر عن برونو سافيو أول لاعب من خارج أفريقيا يسجل فى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل برونو سافيو لاعب النادي الأهلي رقما فريدا من نوعه في تاريخ السوبر بعدما أصبح أول لاعب محترف من خارج القارة الأفريقية يسجل في السوبر المصري.

ويتصدر قائمة هدافي البطولة عبد الله السعيد، نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، برصيد 3 أهداف.

وأحرز عبد الله السعيد هدفًا في نسخة 2012، التي انتهت بفوز الأهلي على إنبي (2-1)، وفي 2015 عندما تغلب الأهلي على الزمالك (3-2)، حيث سجل حينها هدفين.

ويأتى فى المركز الثاني خلف السعيد أكثر من لاعب، حيث سجل أسطورة الأهلي محمد أبو تريكة هدفين، في نسخة 2006 خلال الفوز على إنبي (1-0)، وفي 2010 عندما انتصر الفريق الأحمر (1-0) على حرس الحدود.

كما أحرز النيجيري جونيور أجاي هدفين، في نسخة 2018، عندما فاز الأهلي (3-2) على الزمالك.

وسجل تامر عادل، مهاجم المقاولون العرب السابق، هدفين أيضا خلال فوز الذئاب على الزمالك (4-2)، في نسخة 2004، ومثله مدحت عبد الهادي، مدافع الزمالك السابق، الذي أحرز هدفين في نفس المباراة.