شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى لـ أون تايم سبورتس: الحكم البرتغالى ضعيف.. والأهلى له ركلة جزاء لم تحتسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الشناوى، الخبير التحكيمى، أن الحكم البرتغالى فابيو جوزيه كان ضعيفا ولم يظهر بمستوى جيد خلال مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى التى أقيمت بالإمارات، وحسمها الأهلى بهدفين نظيفين.

وقال أحمد الشناوى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الحكم كل قراراته متأخرة، ووقع فى أخطاء لا يجب أن يرتكبها مثل إنذار أحمد عبد القادر فى الكرة التى طالب بركلة جزاء، قراره صحيح بعدم وجود ركلة جزاء ولكن لا يوجد تمثيل فى اللاعبة".

وتابع أحمد الشناوى: "الأهلى له ركلة جزاء لم تحتسب، عندما قام محمد عبد الغنى بدفع حمدى فتحى فى منطقة الجزاء أثناء صعوده للعب الكرة، ومستغرب من عدم تدخل تقنية الفيديو لإعادة الحكم واحتساب الخطأ على مدافع الزمالك".

وفاز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء على الزمالك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد بالإمارات العربية ليتوج بلقب كأس السوبر المصري للمرة رقم 12 في تاريخه، وأكد الموقع الرسمى للأهلى، إن هذا الفوز يعد رقم 6 علي الزمالك في البطولة، والفوز رقم 100 علي المنافس عبر تاريخ لقاءات الفريقين في كل البطولات.

وحقق الأهلي الفوز في 99 مباراة من قبل، بواقع 47 فوزاً في بطولة الدوري العام، 16 فوزاً في بطولة كأس مصر، فوز وحيد في بطولة كأس السلطان حسين، 26 فوزاً في بطولة دوري القاهرة، وست مرات فوز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وثلاث مرات فوز في بطولة كأس السوبر المصري، قبل أن يصل الأهلي للفوز الرابع في كأس السوبر.