شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأهلي: الجماهير كلمة السر فى التتويج بالألقاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة للجماهير بعد الفوز الذي حققه الفريق على الزمالك والتتويج بالسوبر المصري، والذي يعد في غاية الأهمية في بداية الموسم.
وأكد يانكون أن محمد الشناوي حارس محترف ودائما ما يقدم الأفضل خلال التدريبات والمباريات، وأن عقليته هي كلمة السر في الوصول إلى هذا المستوى سواء مع الفريق أو مع المنتخب على المستوى الدولي.
وأشاد مدرب حراس الأهلي بتنظيم السوبر المصري من جانب الإمارات، والخروج بالصورة التي خرجت بها المباراة. كما أكد ميشيل أن جماهير الأهلي دائما ما تكون كلمة السر في التتويج بالألقاب من خلال مساندتها ودعمها للفريق.