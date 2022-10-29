شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأهلي: الجماهير كلمة السر فى التتويج بالألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة للجماهير‏ بعد الفوز الذي حققه الفريق على الزمالك والتتويج بالسوبر المصري، والذي ‏يعد في غاية الأهمية في بداية الموسم.‏

وأكد يانكون أن محمد الشناوي حارس محترف ودائما ما يقدم الأفضل خلال التدريبات ‏والمباريات، وأن عقليته هي كلمة السر في الوصول إلى هذا المستوى سواء مع الفريق أو مع المنتخب على المستوى الدولي.‏

وأشاد مدرب حراس الأهلي بتنظيم السوبر المصري من جانب الإمارات، والخروج ‏بالصورة التي خرجت بها المباراة.‏ كما أكد ميشيل أن جماهير الأهلي دائما ما تكون كلمة السر في التتويج بالألقاب من خلال ‏مساندتها ودعمها للفريق.‏