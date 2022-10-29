شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم: سعيد بأول لقب مع الأهلي.. وهذا الانتصار نتاج تعب ومجهود الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، سعادة بالغة بالتتويج بأول لقب له مع الأهلي، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يستحقون الفوز بكأس السوبر، وأن هذا الانتصار نتاج تعب ومجهود جميع أفراد الفريق.

وحقق الأهلي لقب السوبر المصري عقب الفوز على الزمالك بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

ووجه عبد المنعم رسالة شكر إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أنهم دائمًا الداعم الأكبر والقوة الدافعة للاعبي الفريق في كل البطولات.

وأكد مدافع الأهلي الشاب أن عائلته هي الداعم الأكبر له، مشيرًا إلى أنه يحرص دائمًا على الاتصال بوالده ووالدته قبل كل مباراة، لأن هذا يشعره باطمئنان كبير، وهذا ما حدث قبل مواجهة الزمالك.