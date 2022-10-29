شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: عودة الأهلي تكون قوية بعد خسارة أى لقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قائلا: "أهدى الفوز بالسوبر المصري اليوم على حساب الزمالك إلى جماهير الأهلي الغالية التي ساندت الفريق بحماس كبير خلال اللقاء".

وأضاف قمصان: "الأهلي عودته دائما ما تكون قوية بعد خسارة أي لقب، وهو ما ظهر اليوم أمام الزمالك من أداء وانضباط خططي طوال اللقاء من أجل التتويج باللقب وهو ما حدث بنهاية المباراة".

وأتم قمصان حديثه: "نشكر دولة الإمارات على الاستقبال والتنظيم.. ووجود الجماهير بهذه الأعداد والمؤازرة بهذا الحماس كان بمثابة دفعة كبيرة لنا من أجل التتويج باللقب".