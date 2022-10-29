الشحات: شيكابالا "سبني".. وليس من أخلاقي افتعال المشاكل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف حسين الشحات لاعب فريق الأهلي، أنه تعرض للسباب من جانب محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب فريق الزمالك.

وقال الشحات في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" :"شيكابالا سبني ولا أعرف السبب".

وأضاف :"سألته هل تسبني أنا، ورد نعم وواصل سبابي".

وواصل الشحات حديثه :"دافعت عن شيكابالا كثيرًا عندما تعرض للسباب، ولا أعلم دافع شيكابالا لسبي".

وأكمل :"لم أدخل في مشكلة مع أي لاعب من قبل، وليس من أخلاقي ركوب (التريند) عن طريق افتعال المشاكل".

وأنهى :"جميع اللاعبين بالنسبة لي زملائي وأخوة بالنسبة لي وليس لي عداوة مع أحد".

ولم يتواجد الشحات في قائمة الأهلي بعد قرار السويسري مارسيل كولر استبعاد اللاعب لأسباب فنية.

وكان الأهلي حقق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في بطولة السوبر المصري، في لقاء أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية.

وتوّج الأهلي بلقب السوبر للمرة الـ12 في تاريخ القلعة الحمراء، في المقابل توقف رصيد الزمالك عند أربعة ألقاب.