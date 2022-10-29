سوبر مصر وفوز ثأري.. ماذا قالت الصحف العربية عن تتويج الأهلي أمام الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

سلطت الصحافة العربية الضوء على فوز النادي الأهلي بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة.

وتُوج الأهلي بلقب كأس السوبر لموسم "2020-2021" بعدما أسقط غريمه التقليدي الزمالك على استاد هزاع بن زايد بنتيجة 2-0.

وعزز بذلك المارد الأحمر رقمه القياسي كأكثر الأندية المصرية حصدًا بلقب السوبر للمرة الثانية عشر في تاريخه، بينما توقف الزمالك عند 4 ألقاب فقط.

ويستعرض "الخليج 365" في هذا التقرير تناول الصحف العربية لتتويج الأهلي بالسوبر على حساب الزمالك

الخليج

الأهلي سوبر مصر

وجاء عنوان صحيفة "الخليج" الإماراتية عن المباراة على النحو التالي: "الأهلي سوبر مصر الثاني عشر".

وقالت إن الأهلي نجح في إحراز لقب كأس السوبر المصري للمرة الـ12 في تاريخه بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك 2-0 في مباراة حاشدة احتضنها استاد هزاع بن زايد بنادي العين أمام نحو 25 ألف متفرج.

وأضافت أن المارد الأحمر ثأر من خسارته أمام الزمالك في نهائي كأس مصر في يوليو الماضي، كما ثأر من خسارته لقب الدوري المصري لموسمين.

وأوضحت أن الأهلي حرم غريمه التقليدي من حصد ثلاثية تاريخية بعد ثنائية الدوري والكأس.

البيان

100 انتصار للأهلي على الزمالك

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن الأهلي نجح في تحقيق رقمًا تاريخيًا بعد فوزه على الزمالك بكأس السوبر المصري.

وقالت إن الأهلي حقق الفوز رقم 6 على الزمالك في بطولة السوبر، كما يعد هذا الانتصار هو رقم 100 على القلعة البيضاء في تاريخ لقاءات الفريقين بكل البطولات.

الإمارات اليوم

أسباب ساهمت في تتويج الأهلي

وحرصت صحيفة "الإمارات اليوم" على توضيح الأسباب التي ساهمت في تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك.

وقالت إن هناك أسباب هامة ساهمت في عودة روح الانتصارات للأهلي والثأر من الزمالك.

وذكرت أن الصفقات الجديدة ساهمت في حسم المباراة لصالح الأهلي على حساب الزمالك الذي لم يوفق لاعبوه الجدد في المباراة.

هذا بالإضافة إلى واقعية الأهلي في مواجهة خط هجوم الزمالك وعدم إعطاء أي مساحات للاعبي الفرق الأبيض والاعتماد على الهجمات المرتدة.

واستغل المارد الأحمر الحالة السيئة لدفاع فريق الزمالك، بالإضافة إلى نجاح كولر مدرب الأهلي في قراءة الخصم جيدًا.

الاتحاد الرياضي

الأهلي.. "سوبر 12"

وقالت الصحيفة الإماراتية إن الأهلي توج بكأس السوبر للمرة الـ12 في تاريخه بعدما تفوق على الزمالك للمرة الثانية في استاد هزاع بن زايد.

وأوضحت أن الجماهير الحمراء عاشت فرحة الفوز بالسوبر، حيث رافقت حافلة الفريق في شوارع العين، حتى مقر إقامته في الفندق، وسط أجواء احتفالية للتعبير عن السعادة بالفوز باللقب.

الرياض

الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج بلقب السوبر المصري

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية إن الأهلي توج بلقب كأس السوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بهدفين دون رد.

وأشارت إلى أن الأهلي عزز رقمه القياسي من حيث عدد مرات الفوز باللقب بعدما توج بلقبه رقم 12، فيما توقف رصيد الزمالك عند أربعة ألقاب.

الأهلي سوبر

"بثنائية الزمالك.. الأهلي سوبر" هكذا جاء عنوان صحيفة "الرياضية" السعودية

وذكرت أن الأهلي استطاع أن يتغلب على الزمالك بهدفين سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه القياسي من حيث عدد مرات الفوز بالبطولة.