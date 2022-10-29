فيريرا: لا نستحق الخسارة.. وهدف الأهلي الثاني لا يحتسب

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك أن مباراة السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، وانتهت بخسارة فريقه بهدفين دون رد، أن فريقه قدم مباراة جيدة رغم الهزيمة التي لا يستحقها الزمالك، بطل الدوري والكأس.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الزمالك ارتكب بعض الأخطاء، وقمنا بعمل بعض التغييرات بين الشوطين، ثم بدأ الفريق الشوط الثاني بصورة جيدة في حين كان الأهلي يدافع ولم يهدد مرمى فريقي".

وأضاف أن الزمالك بمرور الوقت دفع بلاعبين أكثر في الهجوم ولكن الفريق لم يحالفه التوفيق بالرغم من أنه هاجم بقوة لتسجيل هدف، وشدد على أن فريقه قدم مباراة جيدة رغم الخسارة.

وأوضح:" إصابة أحمد فتوح أجبرتنا على تغيير شكل الفريق لأنه لاعب كبير ومؤثر، والزمالك تلقى هدفًا وكان علينا تحريك الفريق للظهور بشكل أفضل هجوميًا، وبالفعل كنا أفضل في الشوط الثاني، وأهدرنا العديد من الفرص، والأهلي فريق كبير واستغل الفرص التي سنحت له واستغل المساحات".

وتابع: "الأهلي سجل هدفه الثاني في الوقت الذي كان يهاجم فيه الزمالك للتعديل، وكنا ندافع بثنائي دفاعي فقط، ولم نستطيع العودة بالرغم من أننا كنا أفضل لفترات طويلة وهذا أمر غير عادل، أعتبر أن هذا الهدف لا يحتسب".

وأنهى حديثه قائلًا: "أهني اللاعبين على الأداء واشكرهم على مجهودهم وأشكر الجماهير على حضورهم ودعمهم الكبير".

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه إنبي مساء الأربعاء المقبل، في مباراة مقدمة من الأسبوع الرابع بمسابقة دوري We المصري.