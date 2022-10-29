مرتجي عن الصفقات: نمتلك أفضل لاعبين في مصر.. والمجلس تحمل الكثير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تحدث خالد مرتجي أمين صندوق إدارة الأهلي، عن عدم إبرام ناديه عدة صفقات في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قائلاً :"نمتلك لاعبين رجال وهم الأفضل في مصر".

وأضاف مرتجي في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"الأهلي عائد بقوة، ونسعى لمحو سنتين عجاف".

وتابع :"نمتلك لاعبين رجال وهم أفضل لاعبين في مصر، كما أننا نمتلك جهازًا على أعلى مستوى".

وأبرم الأهلي ثلاثة صفقات في فترة الانتقالات الصيفية من خلال ضم البرازيلي برونو سافيو من بوليفار البوليفي وثنائي سيراميكا كليوباترا شادي حسين ومصطفى سعد.

وأنهى :"تحملنا الكثير في الفترة الماضية، ونعتبر هذه البطولة هدية لنا، مجلس الإدارة على قلب رجل واحد".

وكان الأهلي فاز على الزمالك بنتيجة (2-0) في لقاء أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية في بطولة السوبر المصري.

تتويج الأهلي باللقب هو الـ12 في تاريخ القلعة الحمراء، في المقابل توقف رصيد الزمالك عند 4 ألقاب.

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه فريق الداخلية مساء الأربعاء المقبل، ضمن الأسبوع الثالث بمسابقة دوري WE المصري.