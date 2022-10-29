ديانج: شاهدت مباراة السوبر في المنزل.. وعودة الأهلي لمنصات التتويج أمر طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق أليو ديانج، لاعب الأهلي على فوز فريقه أمام الزمالك بنتيجة هدفين دون رد، والتتويج بلقب السوبر المصري لموسم 2021.

وقال ديانج في تصريحات لقناة "صدى البلد":" شاهدت مباراة السوبر في المنزل، لو كنت متواجد كان الأداء سيكون أفضل لكن هذا هو الأهلي".

وأضاف: كل فرد يقوم بدوره واذا اخرجت لاعبا واشركت أخر يقوم بدوره ويفوز الفريق ولذلك توجنا بالبطولة".

وتابع:" سأجرى اختار طبي خلال يومين لمعرفة موقفي من مباراة الأهلي المقبلة أمام الداخلية، وأشعر بتحسن خلال الفترة الحالية وأتمنى العودة للفريق في أسرع وقت".

وواصل:" الأهلي كان مهم للعودة لمنصات التتويج وعاد الفريق لطبيعيته لأن هذا هو الأهلي".

وأتم:" من الدقيقة 75 شعرت اننا نسير بشكل مميز قبل أن يسجل كريم فؤاد الهدف الثاني، وسعيد لبرونو سافيو بتسحيله الهدف الأول للأهلي وهذا ما كان ينتظره جمهور الأهلي".

وتوّج الأهلي بلقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية نسخة (2021).

وجاء هدف برونو سافيو في الدقيقة (39) من زمن أحداث الشوط الأول، قبل أن ينجح البديل كريم فؤاد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (90+2).

واستطاع الأهلي أن يتوّج باللقب رقم 12 في تاريخه، في المقابل توقف رصيد الزمالك من حيث ألقابه في السوبر عند أربع بطولات.