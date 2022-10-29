الخطيب يهنئ جماهير الأهلي بالسوبر ويشكر دولة الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - توجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بالشكر للجماهير واللاعبين والجهاز الفني بعد فوز الفريق ببطولة كأس السوبر على حساب الزمالك، في لقاء أقيم على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

كما وجه الخطيب الشكر لدولة الإمارات الشقيقة لاستضافتها بطولة السوبر، وما لاقته بعثة الأهلي من كرم الضيافة وحسن الاستقبال منذ لحظة وصولها.

وتوج فريق الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، للمرة الـ12 في تاريخه، عقب فوزه على الزمالك بهدفين دون رد.

وخاض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا لبطولتي الدوري والكأس بالموسم قبل الماضي، فيما شارك الأهلي بالمباراة بعدما حل وصيفًا في كلتا المسابقتين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية في الجولة الثالثة من الدوري يوم الأربعاء المقبل.

فيما يلعب الزمالك مع إنبي في مباراة مقدمة من الجولة الرابعة في ذات اليوم، وذلك بعد تأجيل مباراته أمام بيراميدز، لمشاركة الأخير ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.