حصد 3 ألقاب وقهر روما وأياكس.. "هزاع بن زايد" معقل انتصارات الأهلي في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

بات استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية يمثل تميمة حظ النادي الأهلي بعدما توج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثانية عشر في تاريخه.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر لموسم "2020-2021" بعدما أسقط الزمالك على استاد هزاع بن زايد بهدفين دون رد في القمة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة.

وسجل البرازيلي برونو سافيو الهدف الأول للأهلي فى الدقيقة 39 وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.

ولم يكن هذا الانتصار الوحيد الذي يحققه الأهلي على استاد هزاع بن زايد والذي بات يمثل "وش السعد" للقلعة الحمراء.

3 بطولات للأهلي على ملعب هزاع

وشهد ملعب هزاع بن زايد الانتصار الأول للمارد الأحمر في عام 2015 عندما توج بلقب كأس السوبر المحلي والذي أقيم لأول مرة خارج مصر وذلك على حساب الزمالك بنتيجة 3-2.

وفي عام 2017 كان نفس الملعب شاهدًا على تتويج الأهلي بلقب السوبر أيضا ولكن هذه المرة كان على حساب المصري البورسعيدي بعد الفوز عليه بنتيجة 1-0.

وعاد فريق الأهلي،اليوم الجمعة، من أجل تحقيق اللقب الثالث من السوبر على استاد هزاع بن زايد بعد إسقاط الغريم التقليدي الزمالك بهدفين دون رد.

الأهلي يُسقط روما وأياكس

ومثلما كان ملعب هزاع بن زايد معقل بطولات الأهلي في الإمارات، أيضا نجح من خلاله في التفوق على روما الإيطالي وأياكس الهولندي وديًا.

وخاض الأهلي مباراة ودية مع روما بنتيجة 4-3 يوم 20 مايو لعام 2016 وجاءت أهداف المارد الأحمر عن طريق أحمد الشيخ وجون أنطوي ومؤمن زكريا ووليد سليمان، بينما أحرز لذئاب العاصمة الإيطالية النجم محمد صلاح ودجيكو وفانكير.

كما شهد استاد هزاع انتصار الأهلي على أياكس الهولندي بنتيجة 1-0 في مباراة اعتزال حسام غالي وذلك في عام 2018.