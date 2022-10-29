الأهلي يهزم الزمالك بثنائية نظيفة ويتوج بكأس السوبر المصري

توج الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة 12 في تاريخه، الجمعة، عقب فوزه على جاره وغريمه الأزلي الزمالك بهدفين دون مقابل، في مباراة استضافها استاد "هزاع بن زايد" في مدينة العين الإماراتية.



بدأ اللقاء بحذر شديد من الطرفين، ما جعل الوقت يمر دون أي تهديد حقيقي على الشناوي وعواد، وانتظرت الجماهير حتى الدقيقة 23 لتشاهد أول الفرص بعد عرضية من أحمد عبد القادر فشل طاهر محمد طاهر في متابعتها بالشكل الصحيح داخل شباك الزمالك.



وعرفت الدقيقة 38 تسجيل الأهلي الهدف الأول من كرة خاطئة خرجت من أقدام المغربي زكريا الوردي، استغلها البرازيلي برونو سافيو وسدد ببراعة عن يسار محمد عواد محرزا أول أهدافه مع "الشياطين الحمر".



الشوط الثاني دخله الزمالك بقوة وكاد أن يُدرك التعادل في عديد المناسبات أبرزها تسديدة أحمد سيد زيزو التي ردتها العارضة الأفقية في الدقيقة 63، بينما تصدى الشناوي باقتدار لكرة ثابتة نفذها زيزو أيضا عند الدقيقة 83.



بالمقابل لعب الأهلي على المرتدات وأضاع أكثر من فرصة لتعزيز تقدمه أمام تألق العواد، قبل أن يحسم البديل كريم فؤاد الانتصار في الدقيقة الأولى من الوقت البدل ضائع بعدما تابع عرضية مميزة من طاهر محمد في شباك الزمالك.



يذكر أن هذه هي المرة الخامسة التي يقام فيها كأس السوبر المصري في الإمارات العربية المتحدة بعد أعوام 2015 و2017 و2018 و2020.



وحضر الزمالك في السوبر المصري 2022 بصفته بطل الدوري والكأس، بينما شارك الأهلي بصفته وصيف مسابقة الكأس.​​​​​​​



(الأناضول)