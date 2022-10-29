الامارات | الحكم المجري بوغنار يدير قمة الشارقة والوحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم على صفحته الرسمية عبر «توتير» عن تعيين طاقم حكام من المجر بقيادة الحكم الدولي تاماس بوغنار لقيادة مباراة الشارقة والوحدة غداً، على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة الثامنة بدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

محمد يوسف

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