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الامارات | الحكم المجري بوغنار يدير قمة الشارقة والوحدة

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منصور السندي - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم المجري بوغنار يدير قمة الشارقة والوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم على صفحته الرسمية عبر «توتير» عن تعيين طاقم حكام من المجر بقيادة الحكم الدولي تاماس بوغنار لقيادة مباراة الشارقة والوحدة غداً، على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة الثامنة بدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ويضم الطاقم كلاً من الحكمين المساعدين بلازاس بوزاس وبيتر كوبور ونواف الزيودي حكماً رابعاً وبلازس بيركي حكم فيديو وعيسى خليفة حكم فيديو مساعداً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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