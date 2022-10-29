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الامارات | إسقاط تهم الاحتيال والفساد عن نيمار في إسبانيا

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برشلونة - رويترز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط تهم الاحتيال والفساد عن في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال ممثل الادعاء العام للمحكمة إن سلطات الادعاء الإسبانية أسقطت جميع تهم الاحتيال والفساد عن لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار ومتهمين آخرين فيما يتصل بصفقة انتقاله من سانتوس البرازيلي إلى الإسباني في 2013.

وطالب ممثلو الادعاء بسجن نيمار لمدة عامين إلى جانب غرامة مالية بقيمة 10 ملايين يورو (9.95 ملايين دولار).

وقال مصدر قريب من أسرة نيمار لـ«رويترز» إن ممثلهم بيكر مكينزي سيطالب سلطات الادعاء بتحمل تكاليف القضية وبحق موكليه في المطالبة بتعويضات.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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