الامارات | 11 منافسة لقفز الحواجز على ميدان أكاديمية بوذيب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، على ميادين الصالة المغطاة في أكاديمية بوذيب للفروسية، منافسات الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، لدوري القفز في نسخته الـ11. وتجري المنافسات على مدى يومين، مشتملة على 11 منافسة، متفرعة إلى 23 شوطاً تُقام على ميدانين حسب فئات الفرسان، وتحكّم بلجنتي تحكيم.