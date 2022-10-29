الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجنبي

قرر الجهاز الفني لأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين مواصلة الاعتماد على لاعب تم تسجيله في فئة المقيمين بدلاً من اللاعب الأجنبي الذي تراجع مردوده بشكل كبير في المباريات الماضية.

ضغط

طلبت إدارة أحد الأندية بدوري أدنوك للمحترفين من أحد المشجعين المعروفين للفريق بتخفيف الضغط على أحد اللاعبين والذي لم يظهر بمستوى جيد في الفترة الماضية، مشددة على أن الجهاز الفني يتابع مستوى اللاعب ويعلم احتياجات الفريق.

اتصالات

تلقى عدد من الأندية خلال الفترة الماضية اتصالات كثيرة من وكلاء لاعبين عرضوا مجموعة من السير الذاتية لمدربين في حال رغب أحدها في تغيير مدرب الفريق الأول.

مسؤول

يبتعد مسؤول مهم في اتحاد لعبة فردية تماماً عن الإعلام ويعتذر دائماً للصحافيين عن الإدلاء بأي تصريحات صحافية، بسبب موقف اللعبة السيئ والمشكلات الموجودة فيها.

بحث

كشف إداري نادٍ ينافس في دوري الدرجة الأولى عن بدء البحث المبكر عن لاعبين أجانب ومقيمين يمتلكون موهبة تسجيل الأهداف ليستعيد الفريق حظوظه في المنافسة على الصعود لدوري المحترفين إذا لم يوفق اللاعبون الحاليون.

أخطاء

طالب مدرب نادٍ يحتل مركزاً في وسط الترتيب لدوري الدرجة الأولى بإيجاد حل مقنع للأخطاء التحكيمية خلال المباريات وخصوصاً التي تسهم بإلغاء أهداف صحيحة حتى لو كلف ذلك استخدام تقنية الفيديو (الفار).

مشاركة

قال لاعب في نادٍ محترف إنه متعجب من عدم إشراكه في المباريات رغم جاهزيته، على الرغم من أن إدارة النادي كانت حريصة جداً على التعاقد معه، متمنياً أن يعرف السبب.

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