اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

خورفكان - دبا 17:00

الجزيرة - الوصل 17:00

شباب الأهلي - العين 20:00

كلباء - النصر 20:00

دوري الدرجة الأولى

العروبة - التعاون 17:00

الرمس - مصفوت 17:00

هسبانيا - مسافي 17:00

ليستر - مان سيتي 15:30

برايتون - تشلسي 18:00

- ليدز 22:45

إشبيلية - فاليكانو 20:30

فالنسيا - 23:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا