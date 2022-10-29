الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان - دبا 17:00
الجزيرة - الوصل 17:00
شباب الأهلي - العين 20:00
كلباء - النصر 20:00
دوري الدرجة الأولى
العروبة - التعاون 17:00
الرمس - مصفوت 17:00
هسبانيا - مسافي 17:00
ليستر - مان سيتي 15:30
برايتون - تشلسي 18:00
ليفربول - ليدز 22:45
إشبيلية - فاليكانو 20:30
فالنسيا - برشلونة 23:00
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