أرفض ما فعله شيكابالا .. عمرو أديب : انت لاعب دولي ومحترم وما ينفعش تعمل كده

الشارقة - اميمة ياسر - في أول تعليق له على تنظيم الإمارات لكاس السوبر المصري ، أشاد الإعلامي عمرو أديب خلال حلقة اليوم من برنامج الحكاية ، بالتنظيم الإمارتي لبطولة السوبر

حيث قال عمرو أديب : يا أخي يا أخي أنا بعشق الإمارات ، بلد جدعة ومنظمة .

وتابع : عملولنا ليلة جميلة ، ايه الحلاوة بتاعة اخوانا الجمال .

واضاف : أسهل حاجة ان الناس تطلع منظمة على منصة طابور قدام طابور .

وأدان عمرو اديب موقف شيكابالا من رفضه استلام ميداليته .

حيث قال عمرو أديب : ما ينفعش يا شيكابالا وانت لاعب دولي ومحترم ، تيجي وقت الجوايز وما تطلعش تاخد الميدالية بتاعتك !