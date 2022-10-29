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أرفض ما فعله شيكابالا .. عمرو أديب : انت لاعب دولي ومحترم وما ينفعش تعمل كده

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الشارقة - اميمة ياسر - في أول تعليق له على تنظيم الإمارات لكاس السوبر المصري ، أشاد الإعلامي عمرو أديب خلال حلقة اليوم من برنامج الحكاية ، بالتنظيم الإمارتي لبطولة السوبر

حيث قال عمرو أديب : يا أخي يا أخي أنا بعشق الإمارات ، بلد جدعة ومنظمة .

وتابع : عملولنا ليلة جميلة ، ايه الحلاوة بتاعة اخوانا الجمال .

واضاف : أسهل حاجة ان الناس تطلع منظمة على منصة طابور قدام طابور .

وأدان عمرو اديب موقف شيكابالا من رفضه استلام ميداليته .

حيث قال عمرو أديب : ما ينفعش يا شيكابالا وانت لاعب دولي ومحترم ، تيجي وقت الجوايز وما تطلعش تاخد الميدالية بتاعتك !

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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