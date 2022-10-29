شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما للمصرى وإنبى وأحمد جمال للمحلة وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات السبت منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يواجه غزل المحلة المنتشي بفوز على الإسماعيلي، نظيره أسوان الجريح، بينما يلاقي المصري البورسعيدي نظيره إنبي.

وأسندت اللجنة مباراة المصري وإنبي للحكم محمد عادل، بينما يدير أحمد جمال مباراة اسوان وغزل المحلة وجاءت أطقم الحكام كالتالي:

واختتمت منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري، الأربعاء الماضي بفوز فاركو على حرس الحدود حيث شهدت الجولة العديد من الأرقام والإحصائيات المثيرة، ويأتي على رأسها تسجيل 14 هدفاً منها هدفان من ركلتى جزاء.

في المباراة الأولى ينزل فريق غزل المحلة ضيفا ثقيلا على نظيره أسوان اليوم السبت في الثالثة عصرا في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة دوري هذا الموسم.

في المباراة الثانية، يواجه فريق المصرى البورسعيدي نظيره انبي اليوم السبت 29 أكتوبر الجاري على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.