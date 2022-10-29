شكرا لقرائتكم خبر عن جابر والصرفي يتأهلان لربع نهائي منافسات تحت 13 و17 سنة ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت فعاليات اليوم الأول لمنافسات الناشئين ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والتي تقام في صالة استاد القاهرة في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري. وأقيمت اليوم منافسات تحت 13 و17 سنة للناشئين بداية من دور المجموعات وحتى دور الـ16.

وتأهل من مصر كل من محمد عبد الحليم وياسين الصرفي ومصطفى السيد وعبد المالك السيد لربع النهائي في منافسات تحت 13 سنة، فيما تأهل كل من ياسين جابر وبدر مصطفى ومؤمن صلاح الدين لمنافسات تحت 17 سنة.

ومن المنتظر أن تقام باقي منافسات تحت 13 و17 سنة غدا بداية من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية.

يذكر أن منافسات الناشئات قد أقيمت على مدار ثلاثة أيام بداية من يوم الإثنين وحتى يوم الأربعاء وشهدت المنافسات فوز هنا جودة بذهبية تحت 19 عاما وحصول رؤى الناغي على المركز الثالث بنفس المسابقة.

وحققت حبيبة الباسومي فضية 15 عاما فيما حصدت رؤى صلاح على المركز الثالث في منافسات تحت 17 عاما كما حصلت كل من ندى البدوي ودليلة محجوب على المركز الثالث بمنافسات تحت 11 سنة.