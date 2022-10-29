شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأهلي يحتفل بعد التتويج بلقب السوبر أمام بوابة النادي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من جماهير الأهلي على التوافد على بوابة النادي بالفرع الرئيسي في الجزيرة للاحتفال بلقب السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وقال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تتويج الأهلي بلقب ‏السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم على ‏ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية هو بمثابة المكافأة للاعبين بعد المجهود الكبير ‏الذي بذلوه طوال الفترة الماضية.

وأضاف كولر خلال المؤتمر الصحفى: "عملنا بقوة منذ أن توليت المسئولية من أجل تحقيق طموحات الجماهير والفوز ‏بالألقاب، واليوم حققنا بطولة السوبر المصري وهو أحساس وشعور رائع بالنسبة لي أن أحقق ‏بطولة في بداية مسيرتي مع الأهلي".‏

وواصل المدير الفني حديثه: "مع بداية الشوط الثاني الزمالك ضغط بقوة وأجرينا بعض ‏التبديلات والتي أعادت السيطرة للفريق من جديد خلال المباراة والتي تعد الأولى في الفترة الأخيرة التي ‏يخوضها الأهلي في حضور جماهيري كامل بالمدرجات، وأشكر الجميع في الإمارات لإتاحة ‏هذه الفرصة لنا للعب أمام هذا العدد من جماهيرنا".‏

وأردف مارسيل كولر أن القادم للفريق هو مباراة الداخلية في بطولة الدوري الممتاز وهو ما ‏سيركز عليه الفريق مباشرة بعد العودة إلى القاهرة.