شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يُحيون لاعبى الأهلى بعد التتويج بالسوبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام لاعبو الزمالك بتحية لاعبى الأهلى بعد انتهاء اللقاء الذى أقيم بينهما بإستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات على كأس السوبر المصرى .

كان الأهلى حقق فوزا غاليا على الزمالك بهدفين نظيفين ، احرزهما البرازيلي سافيو في الشوط الأول وكريم فؤاد في نهاية الشوط الثانى .

دخل لاعبو الأهلى فى احتفالات كبيرة مع الجماهير المتواجدة فى استاد هزاع بن زايد بالإمارات، بعد التتويج بلقب السوبر المحلى أمام الزمالك.

بدأت المباراة بحذر من الفريقين قبل أن يتحسّن الأداء تدريجياً لكن دون خطورة واضحة على مرمى الشناوي أو عواد.

حاول الأهلي زيارة شباك الزمالك عن طريق انطلاقات طاهر محمد طاهر وشادي حسين وأحمد عبد القادر، فيما انطلقت هجمات الزمالك عن طريق زيزو وعاشور والجزيري.

وسدد عمرو السولية كرة قوية لكنها جاءت أعلى العارضة، كما راوغ زيزو دفاع الأهلي قبل أن يتدخل أكرم توفيق ويُفسد الهجمة البيضاء ، وتصدى محمد الشناوي لكرة سهلة من زيزو.

ونال زكريا الوردي لاعب الزمالك بطاقة صفراء في الدقيقة 12 للخشونة مع حمدي فتحي ، بعدها بدقيقة نال حمدي فتحي بطاقة صفراء للخشونة مع إمام عاشور.