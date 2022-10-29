شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات اليد يهزمن سويسرا فى بطولة إسبانيا الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لسيدات كرة اليد على نظيره سويسرا بنتيجة 28/27 فى إطار بطولة إسبانيا الودية، التى يشارك فيها سيدات الفراعنة استعدادا لبطولة أفريقيا بالسنغال المحدد لها شهر نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يلتقى منتخب سيدات اليد غدا السبت مع إسبانيا.

وبعد انتهاء الدورة الدولية الودية سوف يتوجه الفريق الوطنى المصرى من إسبانيا إلى التشيك، وذلك لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب التشيك فى الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر الشهر القادم.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني المصرى للسيدات كلا من: رامي عبد اللطيف المدير فني - وليد ابو العطا مدرب عام - وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى ايمان مرجان مدير اداري - دكتورة منة الله بدوي اخصائي علاج طبيعي - حازم حامد محلل أداء فنى.

وتضم قائمة أسماء اللاعبات: أمينة عاطف - مي جمعة - يارا مختار - شيماء صبري.ك - شهد الشواربي - سهيلة خالد - فرح الشاذلي - ليلى هيثم - ملك طلعت - نهى ايمن - سارة يحيى - منة الله سيد - شهد حسام - أمينة هشام - يارا هاني - مريم عمر - كنزي حاتم - تقى كامل.

وتضم مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة فى نسختها الـ25 للسيدات لكرة اليد كلا من:

المجموعة الأولى: منتخب انجولا - منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية - منتخب الرأس الاخضر - منتخب الجزائر.

المجموعة الثانية: منتخب تونس - منتخب الكونغو - منتخب غينيا - منتخب المغرب - منتخب مصر الوطنى.

المجموعة الثالثة: منتخب الكاميرون - منتخب السنغال - منتتخب مدغشقر - منتخب كوت دى فوار.