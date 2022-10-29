شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: التتويج بالسوبر تكليل لمجهود اللاعبين.. وطاهر: اللقب مجرد بداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن فوز الفريق على الزمالك ‏بهدفين دون رد والتتويج بلقب السوبر المصري هو تكليل لمجهود كبير بذله اللاعبون ‏والجهاز الفني منذ بداية فترة الإعداد والتحضير للموسم الجديد.‏

وأضاف الشناوي: "تعاهدنا على الفوز بالسوبر المصري، لإسعاد الجماهير التي احتشدت اليوم ‏في مدرجات استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية وجميع الجماهير الداعمة للفريق".‏

ووجه كابتن الأهلي التهنئة إلى الجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن الأهلي ‏حقق هدفه الأول مع بداية الموسم وهو الفوز بلقب السوبر.‏

وعبر طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد والتتويج بلقب كأس السوبر.

وقال طاهر محمد طاهر: "أهنئ جماهير الأهلي الكبيرة بالتتويج بلقب كأس السوبر، وأعدهم بتقديم كل ما لدينا من أجل تعويضهم عن الموسم الماضي".

ووجه طاهر محمد طاهر رسالة إلى جماهير الأهلي: "الموسم ما زال طويلًا، التتويج بالسوبر مجرد بداية، وأمامنا دوري أبطال إفريقيا والدوري والكأس، وسنبذل ما في وسعنا للتتويج بكل الألقاب". وأشار طاهر إلى أنه دائمًا ما يبذل قصارى جهده ويقدم كل ما لديه من أجل المساهمة في فوز الفريق.