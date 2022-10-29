شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى: أعدنا شخصية الأهلي بعد حصد السوبر.. وأفشة: نستحق اللقب عن جدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، عن سعادته الكبيرة بالفوز بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك.

وأشار متولي إلى أن اللاعبين كان لديهم هدف واضح في مباراة اليوم، وهو التركيز من البداية للنهاية وتنفيذ كافة التعليمات الفنية.

وأضاف متولي: "لاعبو الأهلي دائمًا على قدر المسئولية خصوصًا في المواقف الصعبة، والتتويج بالسوبر كان مهمًّا، لأننا رددنا بشخصية الأهلي وهذا كان التحدي الأهم للاعبين قبل المباراة ومن بداية الموسم".

واستكمل: "الأهلي واجه تلاحم مواسم آخر ثلاث سنوات، واليوم كان الأداء نتيجة مرحلة إعداد جيدة صنعت الفارق مع اللاعبين وأدائهم".

وأتم متولي: "قدمنا مباراة فنية بشكل مميز، واستطعنا غلق منطقة وسط الملعب والسيطرة على مجريات اللعب معظم أوقات المباراة". وأهدى متولي الفوز بالسوبر إلى جمهور الأهلي الوفي، الذي دائمًا ما يقف خلف الفريق في الأوقات الصعبة.

ومن جانبه، عبر محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-0، مساء اليوم على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وقال مجدي أفشة إن الأهلي استحق الفوز باللقب عن جدارة وقدم مباراة كبيرة، ولاحت له العديد من الفرص المحققة وانتهت بالتتويج الغالي بالسوبر المصري.

وأضاف أفشة: كان لا بد أن نفوز اليوم، وحققنا المطلوب من أجل هذه الجماهير التي ساندتنا طوال المباراة، ولا بد أن نهديها هذا الفوز، سعيد بالتتويج وأهنئ كل جماهير الأهلي.

وتابع أفشة: "المباراة كانت صعبة جدًا أمام فريق كبير مثل الزمالك، ولكن الله أراد لنا الفوز باللقب بعد موسم صعب".