شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: ظهور متواضع للحكم البرتغالى فى لقاء السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الحكم البرتغالى فابيو خوسيه ظهر بمستوى فنى متواضع جدا ولم يكن على مستوى مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، التى أقيمت مساء اليوم وانتهت بتتويج الأحمر باللقب بعد فوزها هدفين دون رد.

وأضاف عقل فى الاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365 الذى يقدمه أحمد عصام أن الحكم ظهر متوترا وقلقا أغلب فترات المباراة، كما لم يكن موفقا فى تقدير بعض من الأخطاء الفنية والعقوبات الانضباطية خلال فعاليات اللقاء، الذى شهد تحركات سيئة للحكم الذى كان يجد صعوبة فى الخروج من طريق الكرة ويحيط اللعب، خاصة فى الهجمات القريبة من الـ18، كان يتسبب فى تعطيل الهجمات.

وتابع عقل: "تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 28 مخالفة على الفريقين كما أنه لم يكن دقيقا فى تقدير الفرق بين الالتحام المشروع والتنافس العادل وبين الإهمال والتهور على الرغم من هذا نجد أن أفضل قرار للحكم فى المباراة إتاحة فرصة بشكل جيد للأهلى فى الدقيقة 70 من عمر المباراة، فى الوقت الذى كان هناك أكثر من إتاحة فرصة فى الشوط الأول، لكنه لم يحسن تقديرها، كما أنه أكثر من الحديث مع اللاعبين والتحذيرات الشفوية، وهذا يدل على ضعف الشخصية.

وأشار عقل إلى أن الحكم أشهر البطاقة الصفراء لخماسى الأهلى حمدى فتحى والسولية وعبد القادر ومعلول وحسام حسن، وهو على دكة البدلاء مقابل إنذار وحيد للزمالك من نصيب زكريا الوردى.

وقال عقل إن المساعدين أشاروا على 4 حالات تسلل وكان مستواهم أفضل حالا من الحكم الذى ظهر بمستوى متواضع للغاية، كما أن الحكم الرابع تعاون مع الحكم فى إدارة المباراة بشكل جيد.

فى الوقت الذى تواصل ثنائى الـVAR مع الحكم ولن يتدخلا فى التحام عبد الغنى مع حمدى فتحى ولا عواد مع معلول، رغم أن الإعادة أظهرت أن هناك التحاما يرتقى إلى الإهمال.