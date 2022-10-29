شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج: لاعبو الأهلي تألقوا فى السوبر وأسابق الزمن للعودة من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، الغائب عن مباراة السوبر للإصابة عن سعادته الكبيرة بتحقيق فريقه لقب السوبر المصري، اليوم الجمعة، في الإمارات على حساب الزمالك بهدفين دون رد.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة 12 في تاريخه بالفوز على حساب الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال ديانج في تصريحات تليفزيونية: "ربما لو كنت موجودا في الملعب كنت سأقدم أداء جيدا، لكن اللاعبين قدموا مباراة جيدة وحققوا اللقب، وهذا هو الأهم".

وحول إصابته، قال: "أشعر بتحسن كبير، وأتمنى اللحاق بالفريق أسرع وقت"، معربا عن سعادته بمستوى البرازيلي برونو سافيو، لاعب المارد الأحمر، وتسجيله لهدف أمام الزمالك، معتبرا أن هذه المباراة تمثل "نقطة عودة الأهلي".