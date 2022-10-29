شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يشارك لاعبى الأهلى الاحتفالات بكأس السوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وليد سليمان، نجم فريق الأهلى المعتزل حديثا، احتفالات لاعبى الفريق الأحمر عقب التتويج بكأس السوبر المحلى بملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وفاز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء على الزمالك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد بالإمارات العربية ليتوج بلقب كأس السوبر المصري للمرة رقم 12 في تاريخه، وأكد الموقع الرسمى للأهلى أن هذا الفوز يعد رقم 6 على الزمالك في البطولة، والفوز رقم 100 على المنافس عبر تاريخ لقاءات الفريقين في كل البطولات.

وحقق الأهلي الفوز في 99 مباراة من قبل، بواقع 47 فوزاً في بطولة الدوري العام، 16 فوزاً في بطولة كأس مصر، فوز وحيد في بطولة كأس السلطان حسين، 26 فوزاً في بطولة دوري القاهرة، وست مرات فوز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وثلاث مرات فوز في بطولة كأس السوبر المصري، قبل أن يصل الأهلي للفوز الرابع في كأس السوبر.

وخلال تاريخ مباريات الأهلي والزمالك لعب الفريقان 231 مباراة، فاز الأهلي في 100 مباراة، وتعادل الفريقان في 78 مباراة، وخسر الأهلي 53 مباراة، أحرز خلالها الأهلي 346 هدفاً مقابل 242 هدفاً للزمالك.



أحتفال وليد سليمان مع لاعبى الاهلى بكأس السوبر (2)



أحتفال وليد سليمان مع لاعبى الاهلى بكأس السوبر (3)



أحتفال وليد سليمان مع لاعبى الاهلى بكأس السوبر (4)



أحتفال وليد سليمان مع لاعبى الاهلى بكأس السوبر (5)



أحتفال وليد سليمان مع لاعبى الاهلى بكأس السوبر (6)