شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: السوبر يقام بين بطل الدوري والكأس ونحن أبطال البطولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مباراة السوبر المحلي التي أقيمت اليوم، باستاد هزاع بن زايد في الإمارات، كانت بها كثافة عالية من اللعب وحماس كبير من الفريقين.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "الزمالك ارتكب بعض الأخطاء والجهاز الفني قام بالتغيير بين الشوطين، والفريق بدأ الشوط الثانى بصورة جيدة، في حين كان الأهلي يدافع ولم يهدد مرمى فريقي".

وأضاف أن الزمالك بمرور الوقت دفع بلاعبين أكثر في الهجوم ولكن الفريق لم يحالفه التوفيق بالرغم من أن الفريق هاجم بقوة لتسجيل هدف، وشدد على أن فريقه قدم مباراة جيدة رغم الخسارة.

وقال المدير الفني: "إصابة أحمد فتوح أجبرتنا على تغيير شكل الفريق لأنه لاعب كبير ومؤثر، والزمالك تلقى هدفا وكان علينا تحريك الفريق للظهور بشكل أفضل هجوميا، وبالفعل كنا أفضل في الشوط الثاني، وأهدرنا العديد من الفرص، والأهلي فريق كبير واستغل الفرص التي سنحت له واستغل المساحات".

وأضاف المدير الفني: "الأهلي سجل هدفه الثاني في الوقت الذي كان يهاجم فيه الزمالك للتعديل وندافع بثنائي دفاعي فقط، ولم نستطع العودة بالرغم من أن الزمالك كان أفضل لفترات طويلة، وهذا أمر غير عادل بالنسبة لفريقنا".

وقال المدير الفني: "أهنئ اللاعبين على الأداء وأشكرهم على مجهودهم وأشكر الجماهير على حضورهم ودعمهم الكبير".

وتابع فيريرا: "السوبر معروف أنه يقام بين بطل الدوري والكأس ونحن أبطال البطولتين، وأمامنا مباراة بعد أيام في الدوري وعلينا استكمال مسيرتنا ومواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة".

وشدد المدير الفني على أن هذه هي الهزيمة الأولى للفريق منذ مباراة طلائع الجيش وهذا أمر وارد، خاصة أن الخسارة من إيسترن كومباني كانت بالفريق الثاني وليس الفريق الأساسي، والزمالك سيسير على نفس النهج لأن مباريات النهائيات لها ظروف خاصة، والأهلي فريق كبير حتى إذا كان الزمالك متفوق".