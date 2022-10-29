شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يستقر على عودة عبده يحيى لقيادة هجوم غزل المحلة أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، على عودة المهاجم عبده يحيى لقيادة هجوم الفريق غدا أمام أسوان عقب الشفاء من الإصابة والمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل قوى.

وكان عبده يحيى غاب عن مواجهة فريق غزل المحلة والإسماعيلى والتى تمكن الفريق المحلاوى من الفوز بها بنتيجة 2/1، بسبب مرضه وارتفاع فى درجة حرارته.

ومن المقرر أن يلاقى فريق غزل المحلة نظيره أسوان غدا ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى سوف تقام على استاد أسوان فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

وجاءت قائمة غزل المحلة التى سوف تخوض المباراة تضم كلا من:

حراسة المرمى: عمرو شعبان، محمود الحضري.

الدفاع: أحمد ميهوب، محمود علاء، محمد جابر، السيد الشبراوي، محمد صابر، معاذ الحناوي، إيهاب سمير، أحمد جعيدي، محمد بازوكا، مصطفى العش.

الوسط: أحمد الشيخ، خالد الأخميمي، باولن فوافي، حميد ماو، أحمد الندري، يوسف العش، حسام حسن.

الهجوم: عبده يحيى، جابريل أوريك.