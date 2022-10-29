شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى: كنا فى تحد للرد على أى تقصير صدر منا.. وتاو: الفوز ‏بالسوبر خير انطلاقة للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، الفوز بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك؛ لجماهير الأهلي الداعم الأكبر للاعبين والمنظومة بالكامل.

وأضاف حمدي فتحي في حديثه عن التتويج بالسوبر: "كنا في تحدٍ كبير واستعداد لهذه المباراة من بداية الموسم للرد في الملعب على أي تقصير صدر منا الموسم الماضي، والتتويج ببطولة السوبر في بداية الموسم".

واستكمل حمدي فتحي : "كل اللاعبين كان لديهم مسئولية كبيرة طوال المباراة من تركيز وأداء وفاعلية خططية من أجل إدراك الفوز".

ووجه حمدي فتحي الشكر للجهاز الفني واللاعبين والجمهور وإدارة النادي على الدعم الكامل وحالة التركيز التي يعيشها الجميع من بداية فترة الإعداد.

وأتم حمدي فتحي: "اليوم نحتفل بالسوبر والفوز على فريق كبير مثل الزمالك ولدينا تركيز من الغد فيما هو قادم بداية من مباراة الداخلية في الدوري".

وأعرب بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز بلقب ‏السوبر المصري الذي توج به الفريق بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي ‏أقيمت اليوم على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، والوقوف من جديد على ‏منصات التتويج مع الفريق.‏

وأوضح تاو أن لاعبي الأهلي كانوا على قدر ثقة الجماهير خلال مباراة اليوم من خلال الفوز ‏بالتتويج باللقب والذي يعد خير انطلاقة للفريق في الموسم الجديد.‏

وأشار مهاجم الأهلي إلى أن الاجواء في استاد هزاع بن زايد كانت مضيئة وأكثر ‏من رائعة من الحضور الجماهيري الكبير، مؤكدا في الوقت نفسه أنهم دائما ما يكونون كلمة ‏السر في الفوز بالألقاب.‏

واختتم تاو تصريحاته بالتأكيد أن السوبر المصري بداية من أجل حصد المزيد من ‏الألقاب في الموسم الجديد والوقوف على منصات التتويج وإسعاد الجماهير التي دائما كما ‏تساند وتدعم اللاعبين.‏