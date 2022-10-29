شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول: الأهلي استحق السوبر.. وحسام حسن: اللقب على حساب الزمالك له مذاق خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد والتتويج بلقب السوبر المصري.

وقال علي معلول: "أهنئ جماهير الأهلي بلقب السوبر والتي تستحق الكثير، خاصة أن اللقب جاء على فريق كبير مثل الزمالك".

ووعد علي معلول جماهير الأهلي ببذل اللاعبين قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة، من أجل التتويج بكل البطولات التي يشارك فيها الفريق.

وأشار معلول إلى أن مواجهات الأهلي والزمالك دائمًا تتسم بالندية والقوة بين الفريقين، مشددًا على أن الفريق استحق الفوز عن جدارة واستحقاق.

فيما أبدى حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعادته بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد والتتويج بلقب السوبر المصري.

وأشار حسام حسن إلى أن التتويج بلقب كأس السوبر على حساب الزمالك له طعم خاص، مؤكدًا أن الفريق سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة للتتويج بكل الألقاب.

وقال حسام حسن: "أهنئ جماهير الأهلي بلقب السوبر على حساب فريق كبير مثل الزمالك، سنحتفل اليوم قبل العودة سريعًا للقاهرة من أجل الاستعداد لمواجهة الداخلية في بطولة الدوري يوم الأربعاء المقبل".

وتابع حسام حسن: "كنا عازمين على الفوز قبل المجيء إلى الإمارات، والجميع كان على قلب رجل واحد سواء من شارك أو من جلس على دكة البدلاء، من أجل التتويج باللقب وإسعاد الجماهير".