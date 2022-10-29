شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر أول ألقاب 5 لاعبين بالأهلى.. سافيو وشادي وعبد المنعم الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الحد على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، هو البطولة لعدد 5 لاعبين من اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأحمر.

وكانت بطولة الموسم هي اللقب الأول لخمسة لاعبين في الأهلي وهم برونو سافيو ومحمد عبد المنعم وشادي حسين وكريم فؤاد ومحمد فخري، بخلاف أن الثنائي سافيو وفؤاد سجلا أهداف الفوز في مباراة التويج بلقب السوبر.

وحصد الأهلي بطولة السوبر المحلي بعدما حقق فوزاً ثمنياً على الزمالك بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية. سجل ثنائية الأهلي، سافيو وكريم فؤاد.

بدأت المباراة بحذر من الفريقين قبل أن يتحسّن الأداء تدريجياً لكن دون خطورة واضحة على مرمى الشناوي أو عواد.

حاول الأهلي زيارة شباك الزمالك عن طريق انطلاقات طاهر محمد طاهر وشادي حسين وأحمد عبد القادر، فيما إنطلقت هجمات الزمالك عن طريق زيزو وعاشور والجزيري.

وسدد عمرو السولية كرة قوية لكنها جاءت أعلى العارضة ، كما راوغ زيزو دفاع الأهلي قبل أن يتدخل أكرم توفيق ويُفسد الهجمة البيضاء ، وتصدى محمد الشناوي لكرة سهلة من زيزو.

ونال زكريا الوردي لاعب الزمالك بطاقة صفراء في الدقيقة 12 للخشونة مع حمدي فتحي ، بعدها بدقيقة نال حمدي فتحي بطاقة صفراء للخشونة مع إمام عاشور.