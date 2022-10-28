فيديو .. مؤمن زكريا يحتفل مع الأهلي بلقب السوبر

الشارقة - اميمة ياسر - توج النادي الأهلي بلقب السوبر المصري بعدما تغلب علي غريمة التقليدي الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتها علي ملعب هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية، علي لقب كأس السوبر المصري.

وأحتفل مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق بتحقيق النادي الاهلي لقب السوبر وتواجد مؤمن زكريا علي منصات التتويج بجانب لاعبي النادي الأهلي

7 مباريات بين الأهلي والزمالك

شهدت بطولة "السوبر المصري" 7 مباريات بين الأهلي والزمالك، فاز الأهلي في 3 مواجهات منها، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات، ابتسمت خلالها ركلات الحظ للفريقين بواقع لقبين لكل فريق.

طلائع الجيش صاحب أخر لقب

يذكر أن طلائع الجيش هو آخر فريق توج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح في موسم 2019/2020 .