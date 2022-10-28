إنتهاء المباراة بهدفين لنادي القرن وصفر للزمالك .. الأهلي بطل السوبر

الشارقة - اميمة ياسر - حقق النادي الأهلي لقب السوبر رقم12 في تاريخه ، بعد تغلبه على الزمالك بهدفين مقابل لاشئ .

أحرز لاعب الأهلي كريم فؤاد في الدقيقة 92 الهدف الثاني في شباك الزمالك .

أهدر أحمد سيد زيزو فرصة تسجيل هدف التعادل لفريق الزمالك أمام الأهلي بالدقيقة 55 في المباراة المقامة حاليا في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

بدأت مجريات الشوط الثاني بتغيير زكريا الوردي ونزول مصطفى شلبي وأهدر عمر جابر فرصة حقيقية لإدراك التعادل وتعرض للإصابة عمر جابر فى الدقيقة 47 بعد الإلتحام مع طاهر محمد طاهر.

ونجح محمد عواد فى إنقاذ مرماه فى الدقيقة 48 بعد تمريرة أكرم توفيق العرضية داخل منطقة الجزاء وأبعد محمد عبدالمنعم كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء إلى ضربة ركنية.

وحصل فى الدقيقة 55 طاهر محمد طاهر على ركلة حرة بعد تعرضه للسقوط أمام منطقة الجزاء وأهدر أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 56 فرصة تسجيل هدف التعادل بعدما تسلم تمريرة عمر جابر داخل منطقة الجزاء لتعلو العارضة.

ساد الحذر الدفاعي أول ربع ساعة من مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك وشهد إشهار بطاقتين صفراويتين المقام حاليا في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

بدأ السوبر المصري بحذر دفاعي من جانب الأهلي والزمالك وحصل أحمد سيد زيزو على ركلة حرة عقب سقوطه على الأرض وأبعد حمدى فتحى فى الدقيقة الثانية كرة من أمام أقدام سيف الجزيرى.

مرر فى الدقيقة الرابعة بالسوبر المصري إمام عاشور كرة خلف دفاعات الأهلي إلا أنها تصل إلى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي قبل أن تصل إلى سيف الجزيري.

وأرسل أكرم توفيق بالسوبر المصري فى الدقيقة الخامسة كرة داخل منطقة الجزاء فشل شادى حسين فى الوصول إليها ليمسك بها محمد عواد حارس الزمالك.

وسدد عمرو السولية في الدقيقة الثامنة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو عارضة محمد عواد حارس الزمالك.

وتعرض إمام عاشور إلى العرقلة فى الدقيقة 11 عقب عرقلته من جانب أكرم توفيق وأرسلها أحمد سيد زيزو ليسددها سيف الجزيري ويمسكها محمد الشناوي .