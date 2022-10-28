شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يفوز علي الحرية وديا استعدادا لمواجهة سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الاهلى الفوز على فريق الحرية المطروحى خلال المباراة الودية التى جمعت الفريقين منذ قليل بنتيجة ثلاثية نظيفة أحرزهم رزاق سيسيه وموسي دياوارا ومحمود قاعود.

وشهدت المباراة غياب عاصم صلاح وناصر منسي ومحمود سيد وأحمد ياسين ومحمود الجزار واسحاق يعقوبو وحمدي علاء ومحمد هلال وأحمد توفيق ومحمد أبو جبل لخوضهم مرانا خفيفا قبل إنطلاق المباراة.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الثلاثاء المقبل ويستضيفها ستاد القاهرة فى تمام الساعة السابعة مساءا.