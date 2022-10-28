شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ذهبيات لمصر فى أول أيام بطولة أفريقيا لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال حبيبة عبد الفتاح بـ3 ميداليات ذهبية في وزن 49 كيلوجراما، خلال منافسات بطولة أفريقيا لرفع الأثقال للكبار، التي افتتحت منافساتها اليوم في استاد القاهرة.

كما أضافت نجمة منتخبنا نورا محمد ثلاث ميداليات ذهبية أخرى فى وزن 55 كيلو جراما في منافسات الخطف والنطر والمجموع.

وافتتحت بطولة أفريقيا لرفع الأثقال اليوم بمشاركة 19 دولة في وجود وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد الأفريقي خالد مهلهل، وقيادات الاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود وأبطال ونجوم رياضة رفع الأثقال.